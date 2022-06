Dari Costi: “Un nuovo palasport, un parco dove c’è l’attuale”

‘Il palazzetto dello sport ha logiche costruttive, energetiche, superate, è una spesa per la collettività e rappresenta un’occasione mancata per Parma perché sottoutilizzato. Per questo propongo una nuova casa dello sport da realizzare altrove, condivisa con la città e con le associazioni sportive’.

Chiama i privati, Dario Costi, per un palasport ecosostenibile, moderno e che possa rilanciare Parma nel mondo degli eventi, concertistici, ricreativi, culturali, con spazi adeguati alle società sportive, sperando in un ritorno ai fasti sportivi di trent’anni fa: ‘Oggi il segnare del tempo dell’attuale palasport impedisce una condizione di attrattività per Parma e i 4 milioni di euro del PNRR programmati dall’Amministrazione attuale per l’adeguamento sono uno spreco, perché è una struttura destinata a continua manutenzione. Inoltre dobbiamo abbandonare l’idea che gli eventi facciano rima con disagi per un intero quartiere’.

Quindi le società sportive: ‘Attualmente il Palazzetto è occupato da attività di volley, boxe, arti marziali, ginnastica, loro e altre società sarebbero i primi interlocutori con cui costruire il futuro insieme’. Per l’utilizzo dell’area occupata oggi dal Palasport, Costi propone un tavolo di concertazione con il Molinetto e pensa alla trasformazione dell’area ‘in parco urbano con un intervento di rigenerazione’.