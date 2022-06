Dario Costi: “A Stefano Bonaccini dico: decida la città come spendere i 12 milioni dell’aeroporto” VIDEO

“Decida la città, e quindi la prossima Amministrazione e il Consiglio comunale, come spendere i 12 milioni di euro di finanziamento impegnati per l’aeroporto di Parma. Questo è il mio appello al presidente della Regione in vista del suo arrivo in città per la chiusura della campagna elettorale di Michele Guerra.”

Lo dichiara Dario Costi in una conferenza stampa che si è tenuta oggi all’aeroporto Verdi.

“Reggio Emilia l’anno prossimo appalterà una metropolitana di superficie da 220 milioni di euro dopo un progetto presentato dall’Amministrazione comunale. Qui invece, dove verrà erogato un ventesimo, l’idea che un Governo regionale condizioni le scelte strategiche infrastrutturali penso sia inaccettabile.

E’ un fatto democratico: è necessario difendere la città dalle decisioni e dagli interessi di altri per garantirne la crescita e l’attrattività che, nel caso dell’aeroporto, deve andare nella direzione di uno sviluppo del traffico passeggeri.”