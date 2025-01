De Belvis e Caselli: “Nevicati si dimetta e si torni al voto a Busseto”

Una situazione di grave impasse istituzionale e politica, che non può essere ignorata né affrontata ricorrendo a meri formalismi. Le dimissioni di un numero così rilevante di consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, sono un chiaro segnale di sfiducia verso il sindaco Stefano Nevicati.

Quanto accaduto deve stimolare una profonda riflessione e portare il primo cittadino a considerare l’unica strada che può garantire stabilità e futuro al Comune di Busseto: ridare la parola ai cittadini”.

Così Federico De Belvis, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Patrizia Caselli, segretario provinciale Lega, commentano lo scossone che ha investito la cittadina verdiana tra martedì e mercoledì quando, oltre all’intera opposizione, hanno rinunciato all’incarico anche un assessore e altri due esponenti di maggioranza.

“Pur riconoscendo che, tecnicamente, le dimissioni dei consiglieri non sono state contemporanee e pertanto non abbiano comportato l’automatico scioglimento del consiglio comunale (LEGGI), riteniamo che il vero nodo della questione sia di natura politica. Quando un’amministrazione perde la fiducia di numerosi suoi consiglieri è necessario un importante atto di responsabilità: fare un passo indietro e restituire la parola agli elettori. Le parole dei consiglieri dimissionari evidenziano un quadro preoccupante, caratterizzato da mancanza di dialogo, promesse disattese e un atteggiamento di chiusura che ha mortificato tanto l’opposizione quanto i membri della stessa maggioranza, segnali inequivocabili, questi, di una frattura profonda, che non possono, all’evidenza, essere ignorati.

“Busseto, proseguono gli esponenti di Fdi e Lega, terra di grandi tradizioni e culla di eccellenze, e’ una realta’ che merita una guida stabile e in grado di soddisfare le aspettative dei suoi cittadini. L’attuale situazione d’instabilita’ assume, con il passare dei giorni, il carattere di una vera e propria paralisi istituzionale idonea a compromettere l’operativita’ amministrativa. Come rappresentanti di Fratelli d’Italia e della Lega, esprimiamo solidarietà a tutti i consiglieri che, con grande senso di responsabilità e attaccamento al proprio territorio, hanno deciso di rivelare pubblicamente le difficoltà e le mancanze di questa amministrazione. Ci uniamo, pertanto, al loro appello affinché si inauguri una nuova fase politica a Busseto, che passi attraverso un ritorno alle urne, affinche’ i cittadini possano scegliere una nuova guida per il Comune”, concludono De Belvis e Caselli.