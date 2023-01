Denunce e arresti dei Carabinieri per spaccio ed evasione

I Carabinieri della Compagnia di Parma, sempre attenti alle richieste di intervento che provengono dai cittadini, nella notte appena trascorsa hanno eseguito una serie di controlli antidroga in diverse aree della Città Ducale, dal centro storico, ai parchi cittadini fino alle periferie, per dare una concreta risposta al fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Il servizio si è avvalso di numerose pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro, opportunamente coordinate e rinforzate dalla Compagnia con equipaggi appositamente fatti convergere nel capoluogo anche da altre Stazioni Carabinieri, costituendo un poderoso dispositivo, capace di operare in sicurezza nei particolari contesti di spaccio, permettendo di sequestrare diverse dosi di droga, tra eroina, hashish e marijuana.

In particolare non sono mancati arresti e denunce:

1. E’ stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Parma un 31enne parmigiano, il quale sebbene sottoposizione agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato più volte segnalato all’Autorità Giudiziaria per ripetute violazioni delle prescrizioni impostegli, vedendosi revocare i benefici di legge.

È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria:

2. per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti un 19enne italiano residente a Parma, il quale controllato in questa via Gramsci è stato trovato con una quantità complessiva di circa 25 grammi di hashish;

3. per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un moldavo di 30 anni, residente in Parma, gravato da più pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, il quale controllato in viale Mentana, è stato trovato in possesso di un cutter con lama di 9 cm di cui non ha saputo giustificare il porto.

Durante l’attività di controllo svolta dai Carabinieri della Compagnia di Parma nel Parco Ducale, nei giardini in prossimità di Piazzale Pablo ed in via Verona sono stati sequestrati complessivamente 30 grammi di eroina e 10 grammi fra hashish e marijuana. Sette giovani dai 18 ai 20 anni sono stati segnalati ai competenti Uffici della locale Prefettura quali consumatori di stupefacenti poiché trovati in possesso di droghe destinate all’uso personale.