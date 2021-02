Denuncia per una 43enne accusata di furto aggravato in un un centro commerciale di Parma e per due imprenditori colornesi che custodivano un camion rubato

A Parma, i Carabinieri della locale Compagnia al termine dell’attività d’indagine, hanno individuato e denunciato una 43enne italiana, ritenuta responsabile di tentato furto aggravato. In particolare i militari della Stazione di Parma Oltretorrente hanno appurato che la donna, lo scorso 28 gennaio, abbia tentato di asportare senza pagare svariata merce presso un centro commerciale del capoluogo. Gli accertamenti esperiti permettevano di raccogliere inconfutabili elementi di reità e soprattutto di recuperare l’intera refurtiva che venivano restituiti.

A Colorno, sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione, a seguito di specifica attività info investigativa hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due imprenditori del posto ritenuti responsabili di concorso in ricettazione. Nello specifico, i militari a seguito di un controllo, hanno rinvenuto, nelle vicinanze di Torrile, in un capannone di proprietà dei due uomini, un camion risultato oggetto di furto consumato in provincia di Modena tra il 29 ed il 31 gennaio in danno di una ditta del luogo. Il mezzo, del valore di svariate decine di migliaia di euro e di cui i denunciati non sapevano indicare la provenienza, veniva quindi recuperato e restituito ai legittimi proprietari.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma