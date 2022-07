Denunciato piromane a Stagno di Roccabianca

Il 18 giugno 2022, alle ore 16.45 circa in Roccabianca (PR), località “Stagno”, intersezione con Strada Sabbioni, a breve distanza dal locale cimitero, per cause da accertare ma di evidente matrice dolosa, si era sviluppato un incendio che aveva interessato le sterpaglie presenti nell’argine del canale, ma il vento che in quel momento interessava la zona, favoriva velocemente la loro propagazione verso l’interno dei terreni agricoli adiacenti al canale, coltivati a frumento.

L’immediata segnalazione di un passante alla locale Stazione Carabinieri ha consentito ai Carabinieri stessi aiutati da alcuni agricoltori della zona, inizialmente servendosi di alcuni secchi d’acqua recuperati dalle vicine abitazioni, poi con l’intervento di un agricoltore, che con il suo trattore riversava sui terreni l’acqua contenuta in una cisterna, limitandone definitivamente il propagarsi, in attesa dell’intervento risolutivo dei vigili del fuoco di Fidenza.

Questa attività ha ridotto notevolmente il danno patito dal proprietario del terreno che ha evidentemente rischiato di perdere l’intero raccolto.

I sospetti si sono immediatamente circoscritti su un abitante della zona, poiché l’incendio si è verificato lungo la Strada Stagno di Roccabianca (PR), la quale è percorsa essenzialmente dalle persone residenti nella piccola frazione Stagno.

Le immediate attività d’indagine svolte dai Carabinieri della Stazione di Roccabianca e la attiva e consapevole collaborazione della gente del posto, hanno permesso di raccogliere gravi, precisi e concordanti indizi di reità a carico di un 69enne del luogo, supportate da più dichiarazioni testimoniali assolutamente concordanti e che hanno suffragato i sospetti proprio sul loro concittadino, notato dagli abitanti della zona aggirarsi in quei paraggi poco prima che le fiamme si propagassero, che dovrà difendersi dall’accusa di incendio.