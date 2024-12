Devodier Prosciutti: Il primo Prosciutto di Parma Certificato Made Green in Italy

Devodier Prosciutti annuncia con soddisfazione di essere il primo produttore di prosciutto in Italia a ottenere dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la prestigiosa certificazione MADE GREEN IN ITALY per il suo Prosciutto di Parma DOP. Questo riconoscimento segna un importante traguardo nel lungo impegno dell’azienda verso l’eccellenza qualitativa e la sostenibilità ambientale.

Devodier Prosciutti è un’azienda storica della salumeria di Parma, che coniuga tradizione e innovazione, situata nel cuore dell’Emilia-Romagna, specializzata in prodotti ad alta stagionatura completamente al naturale. Di recente, l’azienda è stata anche premiata come Miglior Prosciuttificio d’Italia 2024 agli Italy Food Awards.

Un Impegno Costante verso la Sostenibilità

L’azienda ha da sempre investito in un processo di sostenibilità aziendale a 360°, con iniziative che coinvolgono tutti gli ambiti dell’impresa. Tra i progetti più rilevanti vi sono l’installazione di un ampio sistema di impianti fotovoltaici che producono energia rinnovabile, l’uso di pannelli solari e di una struttura di illuminazione aziendale a basso consumo energetico. Inoltre, Devodier ha adottato macchinari 4.0 ad alta efficienza e implementato un importante sistema di recupero calore per l’acqua di processo.

Da generazioni, l’obiettivo della famiglia è produrre prosciutti di qualità superiore rispettando l’ambiente e le risorse naturali. La quantificazione delle prestazioni ambientali del Prosciutto di Parma DOP dell’azienda è stata basata su uno studio di impronta ambientale completo prodotto in collaborazione con il Politecnico di Milano, Enersem e il Consorzio di tutela e verificato da un ente terzo indipendente che ha validato l’ottenimento del MADE GREEN IN ITALY per tutti i tre formati di presentazione – con osso, disossato e preaffettato in vaschetta.

All’avanguardia nella Certificazione Ambientale

La certificazione MADE GREEN IN ITALY, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attesta i prodotti che rispettano criteri ambientali elevati lungo tutto il loro

ciclo di vita rispetto al loro settore di riferimento. Il logo MADE GREEN IN ITALY comparirà quindi sul Prosciutto di Parma dell’azienda per segnalare ai consumatori sempre più attenti le performance di sostenibilità della loro scelta di acquisto.

“La nostra azienda ha intrapreso un percorso di miglioramento continuo che va oltre la semplice conformità normativa. Vogliamo da sempre essere all’avanguardia del settore in questo campo e il nostro impegno è costante ogni giorno.” spiega Michele Devodier, responsabile aziendale.

Passione, Tradizione e Futuro

Il lavoro di Devodier Prosciutti è guidato dalla passione per l’eccellenza e il rispetto delle tradizioni storiche della salumeria italiana al naturale. Il Prosciutto di Parma Devodier, radicato in una storia di naturalezza e di complessità di gusto unica, data dalla firma delle Antiche Cantine storiche di proprietà dell’azienda, continuerà a evolversi seguendo i principi di qualità, salute e tutela dell’ambiente. L’azienda si impegna a offrire ai propri clienti un prodotto che rappresenti un’eccellenza gastronomica e un modello di responsabilità ambientale, oggi coscienti anche di compiere una scelta di acquisto con una importante garanzia in più.

“La certificazione MADE GREEN IN ITALY è una conferma del nostro impegno verso una produzione artigianale, sostenibile e innovativa. Vogliamo che il nostro Prosciutto di Parma, fortemente ancorato alla più autentica tradizione, possa continuare a crescere nel futuro seguendo direttive forti di attenzione alla qualità e alla sostenibilità” ha concluso Michele Devodier.

La certificazione MADE GREEN IN ITALY rappresenta per l’azienda famigliare un ulteriore importante step in un percorso di crescita virtuosa e di continuo impegno nel portare il massimo alla clientela affezionata che continua a premiare il prodotto in Italia e nei 30 paesi di esportazione e che oggi troverà anche questa nuova importante garanzia sul Prosciutto di Parma Devodier.