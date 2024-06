“Diabete in comune”, il progetto di Damiano Iulio per i diritti delle persone con diabete

L’iniziativa è pensata per migliorare la vita delle persone con diabete e per rendere i luoghi “in COMUNE, siano essi pubblici o privati, più sicuri grazie al inserimento nelle cassette di sicurezza (o in altre postazioni create appositamente) del GLUCAGONE SPRAY SALVAVITA.

La somministrazione nasale del glucagone, garantisce infatti, rispetto allo stesso farmaco iniettato per via intramuscolare, anche uno sgravio sulle responsabilità legali a carico degli operatori che intervengono nelle situazioni di emergenza.

Utilizzando la formulazione spray del farmaco, si facilitano le procedure di intervento in regime di urgenza, come nel caso di ipoglicemia, favorendo la risoluzione rapida della crisi. Pensando peraltro ai tanti bambini diabetici, lo spray nasale è maggiormente accettato, crea meno disagio ai piccoli pazienti, oltre che agli anziani ed adulti in generale. Aspetti, questi, che vanno ad incidere sulla qualità della vita delle persone con diabete.

Consentire un accesso gratuito a questa ‘assicurazione sulla vita’ è fondamentale per i pazienti, che avranno quindi libero accesso a una terapia così essenziale.

Il progetto DIABETE IN COMUNE può diventare una vera rivoluzione amministrativa per i comuni italiani perché per la prima volta i comuni si potranno occupare dei cittadini diabetici e farlo con i soldi dei cittadini stessi, dunque restituire una parte, ed insieme realizzare una società più civile nei riguardi delle persone con diabete.

Damiano Iulio