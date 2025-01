Dispersione scolastica, Saba Giovannacci (Prospettiva): “Il Governo non tagli i fondi sulla povertà educativa”

Saba Giovannacci, consigliera comunale a Parma di Prospettiva, interviene sul taglio dei fondi sulla povertà educativa da parte del Governo.

“Registro con preoccupazione il mancato rifinanziamento, da parte del Governo, del fondo dedicato al contrasto della povertà educativa. Un fondo che andava a intervenire su un’emergenza sempre più attuale e che tocchiamo con mano ogni giorno con il crescente disagio giovanile – spiega Saba Giovannacci, presidente della V commissione consiliare Scuola, giovani, sicurezza, e consigliera comunale di Prospettiva”.

“Disagio, marginalità sociale e di conseguenza anche bullismo e delinquenza erano le finalità che il fondo istituito introdotto nel 2016 dal governo Renzi voleva prevenire sostenendo interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Un finanziamento per un problema che riguarda circa un milione e mezzo di bambini, ma che soprattutto dà una prima risposta a un problema di giustizia e, in prospettiva sociale, di sicurezza coinvolgendo una rete allargata costituita dal mondo della scuola, dal Terzo settore e dalle istituzioni’.

“Ora il nostro appello – conclude Giovannacci – è che si riconsideri questa misura, in molti lo chiedono e il Governo pare ci stia ripensando. Basta leggere il grido dei presidi nei giorni scorsi che chiedono ‘Più scuola per battere la violenza’ per capire l’importanza di contrastare la dispersione scolastica”.