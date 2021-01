Disponibile in omaggio al ParmaUniverCity Info Point il calendario 2021 dell’Università di Parma

L’Università di Parma ha deciso di rendere disponibile in omaggio al ParmaUniverCity Info Point il calendario 2021 realizzato dall’Ateneo, dedicato a San Francesco del Prato. Distribuito come di consueto ai dipendenti, il calendario può essere dunque ritirato anche dai cittadini interessati, fino a esaurimento.

Realizzato con il Centro Sociale Universitario – CSU e il Gruppo Avis dell’Ateneo, il calendario 2021 racconta per immagini un autentico gioiello del gotico, tra passato presente e futuro, attraverso fotografie di Arnaldo Amadasi, Fabrizio Azzali, Giancarlo Baroni, Giovanni Calori, Vilma Castelli, Stanislao Farri, Giovanni Ferraguti, Pier Luigi Montali, Franco Schianchi, Vanni Villa.

La scelta del soggetto è caduta quest’anno su un luogo simbolo della città: un luogo che sta rinascendo grazie a un impegno corale, con un’operazione nei confronti della quale è stata l’intera comunità di Parma a mobilitarsi, dalle istituzioni alle associazioni, dalle aziende ai cittadini.

L’Università è parte attiva del “gioco di squadra” costruito intorno a San Francesco, nella cui storia recente ha un ruolo di primo piano: l’intero complesso fu infatti consegnato all’Ateneo dal Ministero di Grazia e Giustizia negli anni Novanta, e l’Università ha sempre cercato, con le sue forze e anche grazie a finanziamenti esterni, di ristrutturare porzione dopo porzione, rendendolo fruibile per gli studenti e per la vita accademica: basti pensare alle aule di Giurisprudenza, agli uffici amministrativi lì collocati, alla sede dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma, all’Erasmus and International Home. La Chiesa è poi stata “restituita” all’Ordine dei Frati Minori Conventuali dall’Ateneo, proprio perché si riteneva importante che venisse riconsegnata alla sua vocazione originaria.

Con la riapertura e riconsacrazione del prossimo maggio, San Francesco del Prato tornerà pienamente alla propria vocazione francescana, divenendo un ponte tra liturgia e cultura.