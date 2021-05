Domani alle ore 15.30 si celebrerà a Sorbolo il funerale di Massimo Iotti

Il funerale del consigliere regionale Massimo Iotti si terrà domani, martedì 25, alle ore 15.30 nella chiesa di Piazza Libertà, Chiesa dei “Santi Faustino e Giovita”, a Sorbolo.

L’atrio del Municipio di piazza Libertà nella giornata di domani accoglierà il feretro, in segno di riconoscenza verso Iotti, nella casa in cui è stato per dieci anni sindaco di Sorbolo.

Gli orari di apertura della camera ardente, al piano terra del Municipio, saranno i seguenti:

10-12

14-15.30

A piedi il successivo trasferimento verso la chiesa.