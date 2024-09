Domenica 15 settembre Michele De Pascale ospite di Antigone al Cubo di via Spezia

Domenica 15 settembre, dalle ore 18, presso il Rooftop del CUBO di Parma (via La Spezia 90), il candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna per il centrosinistra Michele De Pascale verrà intervistato dal giornalista Federico Casanova per la rassegna ANTIGONE, il ciclo di interviste e incontri realizzato con il supporto dell’associazione Parma Palatina e la società Progetti del Cuore.

L’evento viene realizzato in coordinamento con la sezione del Partito Democratico di Parma. Prima dell’intervista di Casanova a De Pascale, interverranno anche Barbara Lori (assessore uscente della giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini) e Beppe Negri (responsabile iniziative politiche Pd Parma), oltre ai saluti iniziali di Michele Vanolli (segretario cittadino Pd Parma).

La serata è aperta al pubblico, con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Il Rooftop si trova al 5° piano del CUBO di Parma ed è facilmente raggiungibile tramite l’apposito ascensore collocato al piano terra della struttura.

L’intervista con Michele De Pascale verrà trasmessa da 12Tv Parma nella prima puntata della nuova stagione di ANTIGONE, in programma venerdì 20 settembre alle ore 21. Il format condotto da Federico Casanova torna dunque ad occupare la prima serata del venerdì, come successo durante tutta la scorsa stagione.