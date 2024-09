Domenica 29 settembre torna “All’Ospedale di corsa”, camminata organizzata da Noi per Loro e Giocamico

L’ultima domenica di settembre torna “All’Ospedale di corsa”, camminata non competitiva di otto chilometri organizzata dalle associazioni di volontariato Noi Per Loro e Giocamico.

Un modo per stare insieme e sostenere la raccolta fondi per progetti dedicati ai reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore.

La partenza sarà dal Circolo Toscanini di Via Emilia Ovest, 22 alle 9.15 di domenica 29 settembre (con ritrovo dalle 8.30), per raggiungere l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” con ingresso da via Gramsci dopo un percorso di 8 chilometri che sarà segnalato dai volontari di Kinomana e dal Running Team Polisportiva Torrile, garantendo così sicurezza e orientamento dei partecipanti.

Ad accogliere i podisti saranno presenti i presidenti di Noi per Loro Nella Capretti e di Giocamico Corrado Vecchi con i direttori e il personale medico sanitario dei reparti pediatrici e la direzione di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Iscrizioni online sul sito www.ospedaledicorsa.it con una donazione di 10 euro (under 14 gratuito). Alla camminata possono partecipare tutti.

E’ possibile partecipare All’Ospedale di corsa anche a distanza condividendo le foto della corsa sui social con #allospedaledicorsa2024.