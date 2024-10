Domenica 6 ottobre torna “Inzani C’è” in occasione di Quartieri in Festa in Oltretorrente

Il quarto e ultimo appuntamento con INZANI C’è, che si svolgerà domenica 6 ottobre in Oltretorrente, è inserito nella rassegna “Quartieri in Festa 2024” che animerà lo storico quartiere cittadino per il weekend del 5-6 ottobre tra musica, mostre, mercati, spettacoli teatrali e dibattiti culturali.

Dalle 16:00, in Piazzale Inzani, un suggestivo spettacolo di burattini coinvolgerà famiglie e bambini con “Ho un bufalo nella testa” .

Lo spettacolo nasce all’interno del progetto di formazione teatrale “Io Mondo”, rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, a cura di “Progetto g.g.” con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti, Donatello Galloni e Ilaria Comisso.

La rassegna di eventi, promossa da STS CAT Ascom, organizzata da Edicta Eventi, con il contributo del Comune di Parma nell’ambito del Bando per la Valorizzazione dell’Oltretorrente, è nata dall’idea di alcune attività commerciali di Piazzale Inzani: Bastian Contrario, Opera Viva, Osteria Virgilio e Rivamancina che si sono messi insieme con lo scopo comune di realizzare eventi per la propria zona che coinvolgessero residenti e visitatori grazie a spettacoli di qualità.