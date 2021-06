“Donne come noi”: uno spettacolo promosso dell’Assessorato alle Pari opportunità

Martedì 29 giugno 2021 ore 21, nel cortile della Casa della Musica di Parma, si terrà lo spettacolo teatrale “Donne come noi” tratto dall’omonimo libro scritto dalle giornaliste di Donna Moderna Giulia Minoli ed Emanuela Giordano.

Lo spettacolo rappresenta la parte finale del grande progetto dedicato all’empowerment femminile promosso dall’Assessorato alla Partecipazione e alle Pari Opportunità del Comune di Parma, guidato dall’Assessora Nicoletta Paci, con la collaborazione della rivista Donna Moderna, brand leader nel segmento femminile di riferimento, attivo nelle campagne di promozione del ruolo delle donne nella vita sociale ed in particolare in quelle contro la violenza sulle donne.

La prima parte del progetto è stata caratterizzata da quattro momenti, ciascuno dedicato a un bisogno divenuto particolarmente urgente con la pandemia, il cui prezzo sociale lo stanno pagando soprattutto le donne. Due workshop teatrali alternati a due talk con personaggi celebri per avere un impatto forte sul pubblico femminile.

Lo spettacolo teatrale sarà preceduto da un talk che vuole essere un momento conclusivo del percorso fatto attraverso i workshop riprendendo tutti i temi trattati e al quale parteciperanno Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e alle Pari Opportunità, Manuela Amadei manager, Patrizia Bertolini, Direttore della struttura complessa Pediatria e Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Annalisa Monfreda, Direttrice di Donna Moderna.

A seguire lo spettacolo “Donne come noi”. Le autrici del libro porteranno sul palco le storie di alcune italiane di oggi che nel loro percorso personale o lavorativo hanno realizzato qualcosa di importante con coraggio, competenza e capacità di sognare in grande. Lo spettacolo è arricchito dalla storia della parmigiana Ilaria Bertinelli, imprenditrice, capace di reinventarsi quando le viene comunicato che la figlia Gaia è diabetica e celiaca: da questo momento Ilaria, lasciato da parte lo sconforto, impara a cucinare con gli ingredienti giusti, scrive un libro, diventa testimonial. La sua storia racconta che non ci si deve perdere d’animo ma essere capaci di ricominciare.