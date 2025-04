Dulevo International e KilometroVerdeParma: 1.040 nuovi Alberi per Fontanellato

Dulevo International, azienda del Gruppo Fayat, in collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, ha dato vita ad un importante progetto di forestazione urbana che arricchisce il territorio parmense con 1.040 nuovi alberi su 13.000 metri quadrati di verde aziendale.

Dulevo International, azienda del Gruppo Fayat, in collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, ha avviato uno straordinario progetto di riforestazione, contribuendo in modo significativo a promuovere un futuro più resiliente per il territorio parmense. I dipendenti di Dulevo, con il supporto operativo della ditta Rastelli, hanno messo a dimora 1.040 alberi e arbusti autoctoni lungo l’autostrada A1, ampliando l’iniziativa KilometroVerdeParma su una superficie complessiva di 13.000 metri quadrati. Questa iniziativa, finanziata attraverso un bando della Regione Emilia-Romagna, si inserisce nel programma regionale “4,5 milioni di alberi”, volto a potenziare il corridoio ecologico locale.

L’inaugurazione del Bosco Dulevo, avvenuta il 3 aprile 2025, ha visto una partecipazione attiva da parte delle autorità locali, che hanno evidenziato l’importanza di progetti come questo per la valorizzazione degli spazi verdi e il miglioramento della salute dei dipendenti e dell’ambiente, come hanno dichiarato il l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi e il sindaco di Fontanellato Luigi Spinazzi.

Il Bosco Dulevo sarà certificato PEFC per una gestione sostenibile delle aree verdi a conferma dell’impegno di Dulevo e del Consorzio Forestale nella promozione di pratiche ecologiche di elevata qualità. Tra le specie selezionate per quest’area verde figurano alberi autoctoni come il Frassino, l’Orniello, la Quercia, l’Acero Campestre, oltre ad arbusti di spiccata valenza estetica con belle fioriture e di diverso sviluppo quali Alaterno, Crespino, Frangola, Scotano, Terebinto e Spino Cervino. Questa varietà vegetale non solo arricchirà la biodiversità locale, ma contribuirà anche al benessere dei dipendenti e della comunità, migliorando la qualità dell’aria, abbellendo il paesaggio e riducendo l’inquinamento acustico. A completamento dell’intervento, sarà realizzato un sistema di irrigazione automatica a goccia che assicurerà la corretta idratazione e un attecchimento ottimale delle nuove piante.

Maurizio Giansiracusa, direttore generale di Dulevo International, ha commentato: «Il Bosco Dulevo rappresenta il nostro impegno concreto nei confronti della salvaguardia del nostro ambiente. Da sempre, responsabilità e riconoscenza sono valori importanti per Dulevo: la responsabilità di contribuire alla tutela della biodiversità e al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, ma anche la riconoscenza verso la natura, che ci fornisce risorse preziose. Continuiamo ad impegnarci per fornire il nostro contributo condiviso alla realizzazione di un futuro sostenibile per le generazioni future».

«Mille nuovi alberi grazie a Dulevo e grazie al Consorzio KilometroVerdeParma. – commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma – Un’altra iniziativa nel segno della sostenibilità del futuro e della responsabilità: responsabilità di impresa che investe nell’ambiente con i lavoratori e le lavoratrici presenti a questo momento così importante; responsabilità verso il futuro per un futuro decarbonizzato grazie anche agli alberi, alle centinaia di migliaia di alberi che ci aiuteranno a renderlo più sostenibile».

«L’intervento presentato oggi da Dulevo e l’adesione a KilometroVerdeParma, si integrano al meglio con la strategia per la qualità urbana ed ecologica ambientale previste dal PUG, recentemente adottato dalla nostra amministrazione e che in tale ottica ha già attivato un bosco urbano in fase di costante implementazione. – ha dichiarato Luigi Spinazzi Sindaco di Fontanellato – Auspichiamo che altre realtà economiche presenti sul nostro territorio seguano tale positivo esempio».

Antonio Mortali, direttore tecnico del Consorzio Forestale, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando: «Il Bosco Dulevo è un esempio tangibile di come le aziende possano contribuire attivamente alla cura del territorio. Questo nuovo intervento di forestazione non solo migliorerà l’ambiente e abbellirà il paesaggio locale, ma potrà anche fungere da stimolo per altre realtà industriali orientate a benefici reciproci con il territorio».

Il Bosco Dulevo rappresenta un passo decisivo verso la creazione di un ecosistema più sano e resiliente, dimostrando come l’impegno collettivo possa garantire un futuro sostenibile per tutti.