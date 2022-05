E’ morto Giuseppe Pellacini. Il cordoglio della politica

Dopo una malattia con la quale ha combattuto per alcuni anni, è morto a 59 anni Giuseppe Pellacini, esponente politico dell’Udc e dal 2009 al 2011 assessore alla casa del Comune di Parma. Una persona molto conosciuta e stimata in città.

Una notizia terribile che non avrei mai voluto leggere.

Penso che ricordare nel migliore dei modi l’ex assessore e consigliere comunale Pellacini sia quello di tornare con la memoria ai tanti scontri avuti assieme in Consiglio Comunale, ognuno con le proprie idee ma sempre nel rispetto della persona e dell’istituzione. Sempre nel rispetto dei ruoli.

Il consigliere Pellacini è stata una persona perbene, un politico onesto che ha speso larga parte del suo tempo per Parma e i parmigiani, con passione e dedizione. Un politico d’altri tempi.

Alla sua famiglia e ai suoi cari mi stringo in un forte abbraccio a nome di Parma, del Comune e di tutti i parmigiani.

Che la terra ti sia lieve.

Federico Pizzarotti

Il partito di fratelli d’Italia si unisce al cordoglio della famiglia per la prematura scomparsa di Giuseppe Pellacini, politico capace ed attento al suo territorio.

L’impegno profuso all’interno delle istituzioni e la sua grande passione politica rimangono un esempio di dedizione e attaccamento alla sua comunita’.

Federico de Belvis, Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia Parma

Sinistra Italiana Parma si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’amico Giuseppe Pellacini, una gran brava persona.

Roberto Ranalli

Prima ancora che una persona per bene, un politico serio e generoso e un collega di giunta stimato da tutti, Beppe è sempre stato un amico sincero e affettuoso. Ieri, quando ci siamo sentiti per l’ultima volta, abbiamo parlato di campagna elettorale, di liste, di candidati: la lunga malattia non aveva minimamente scalfito la sua passione per la politica. Non voglio farla lunga, perché non trovo le parole: mi mancherà. E mancherà anche alla città e alla sua vita politica. Stringo in un abbraccio i suoi famigliari e i tanti che gli volevano, gli vogliono, bene.

Pietro Vignali