Ecco il modulo di autocertificazione per spostarsi durante il coprifuoco nelle aree gialle (provincia di Parma)

Il nuovo Dpcm prevede l’autocertificazione nelle aree gialle (ex verdi) per spostarsi per durante il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 (in quelle ore si può uscire solo per “comprovate esigenze lavorative”, cioè bisogna essere in grado di dimostrarlo se ci fosse un controllo, situazioni di necessità e motivi di salute).

L’autocertificazione serve anche per entrare nelle aree arancione e rossa. (LEGGI)

SCARICA MODULO AUTOCERTIFICAZIONE!

La Provincia di Parma dovrebbe essere in zona gialla (ma non è ancora una classificazione ufficiale).