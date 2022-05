Effetto Parma: “Investiremo 5 milioni di euro per nuovi nidi e scuole d’infanzia”

Abbiamo sempre sostenuto il valore dell’educazione e le nuove linee guida ministeriali ci danno ragione, ribadendo l’importanza dell’educazione da 0 a 6 anni, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità. In questo modo potranno sviluppare le proprie potenzialità all’interno di un sistema integrato, ma solo se si riuscisse a favorire l’accesso ai nidi d’infanzia e alle scuole d’infanzia comunali a tutti.

Per questo motivo Effetto Parma investirà 5 milioni di euro nella realizzazione di nuovi nidi e scuole d’infanzia nelle zone residenziali a maggiore crescita (ParmaMia ed Eurosia). Si calcola che queste strutture saranno in grado di ospitare 160 bambini in più, riuscendo così a ridurre le liste d’attesa.

Predisporremo anche una serie di sezioni anglofone, seguite da insegnanti madrelingua inglese, così da rispondere maggiormente ai bisogni del contesto europeo di Parma, città sempre più internazionale.

Effetto Parma