Elena Murelli (Lega): “Sottoscrivo l’appello della Gazzetta di Parma, sì al potenziamento dell’aeroporto Verdi”

“Un territorio ricco di attrattività come quello di Parma ha bisogno di collegamenti facili e veloci con il resto del Paese e del mondo. Per questo motivo rilancio l’appello della Gazzetta di Parma per lo sviluppo dell’aeroporto Giuseppe Verdi. Nei prossimi anni, questa infrastruttura deve necessariamente giocare un ruolo sempre più importante nello sviluppo economico del territorio”.

Così Elena Murelli, attualmente deputata della Lega e candidata del Centrodestra nel collegio uninominale del Senato che comprende Parma, Piacenza e parte della provincia di Reggio Emilia.

“Secondo gli studi più recenti, ad ogni incremento del 10% della connettività aerea, il Pil pro capite di un territorio – sottolinea Murelli – aumenta dello 0,5%: è quindi facile capire come in un’aerea come quella di Parma, che oltre a una florida economia presenta importanti attrazioni soprattutto dal punto di vista enogastronomico, lo sviluppo dell’aeroporto risulterebbe in un aumento di diversi milioni del Pil con beneficio di imprese, famiglie ed enti territoriali. La posizione strategica della provincia all’interno della Regione Emilia-Romagna e le ancora ampie possibilità di sviluppo dello scalo aereo, fanno sì che l’aeroporto offra importantissime opportunità di crescita che non possiamo sprecare.

Per questo, se eletta, sarò a fianco delle associazioni e aziende affinché questo progetto riceva le dovute attenzioni e risorse. Conosco il territorio del mio collegio e le esigenze che imprenditori e cittadini hanno sottolineato continueranno ad essere la guida della mia attività. Credo nei territori, Parma sarà centrale per realizzare nuove opere e contribuire ancora di più allo sviluppo del territorio”.