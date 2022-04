Elezioni RSU 2022: la CISL Funzione Pubblica Parma e Piacenza consolida i risultati e si afferma dove non era presente

Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di scrutinio delle elezioni RSU anche nei due territori di Parma e Piacenza: il dato che emerge è quello di un diffuso apprezzamento da parte dei lavoratori delle liste CISL che sono state presentate nei luoghi di lavoro, tradottosi in un importante consenso elettorale sia rispetto al numero dei voti conseguiti che dei seggi ottenuti nelle singole amministrazioni.

Angela Calò, segretario generale aggiunto CISL Parma e Piacenza, definisce i risultati ottenuti il miglior indicatore dell’azione sindacale messa in campo dalla Federazione grazie all’ausilio di tutti i lavoratori e lavoratrici: “L’impegno costante, giorno per giorno – spiega – è stato determinante per il benessere lavorativo dei professionisti della sanità pubblica, che hanno garantito la continuità di assistenza e di cura nonostante le criticità del sistema messo a dura prova dall’emergenza Covid-19. La CISL Funzione Pubblica di Parma e Piacenza nel comparto Sanità cresce di 112 voti e conquista percentuali di rappresentanza anche oltre il 30% all’interno delle RSU, ad ulteriore conferma – dice ancora Calò – che la CISL Funzione Pubblica è un sindacato sempre più attivo nel far sentire la voce dei lavoratori che rappresenta e che intende continuare a valorizzare la professionalità di ognuno.”

Anche nel comparto delle Funzioni Locali si registrano dati significativi: “In generale – spiega – si assiste a un consolidamento del dato RSU raggiunto nella precedente tornata elettorale e in alcuni Comuni, come ad esempio Collecchio, Langhirano, Fontanellato, Sorbolo-Mezzani, Varano Melegari, Varsi, Noceto, Unione Pedemontana la CISL FP è il primo sindacato nella RSU, così come è il sindacato di maggioranza in ASP Distretto di Fidenza. Nel comune di S. Secondo i voti e i seggi conquistati dalla CISL FP aumentano rispetto al 2018, confermando che il progetto sindacale condiviso con i lavoratori è quello giusto.” Inoltre, CISL FP entra nel Comune di Bedonia, ottiene 1 seggio in più all’ASp di Compiano e 1 seggio in più ASL presso Presidio Ospedaliero di Borgotaro. Cresce anche il consenso in Provincia di Piacenza, dove aumentano i voti alla CISL FP, che si attesta inoltre 1° sindacato nei comuni di Gossolengo, Pianello, Morfasso, Borgonovo Val Tidone. Anche nelle funzioni centrali la CISL FP aumenta il numero di voti in diverse amministrazioni, come l’Ispettorato del Lavoro di Piacenza o lo stabilimento militare di Noceto e il complesso Monumentale della Pilotta.

“L’importante risultato elettorale di queste RSU, oltre ad essere elemento di grande orgoglio, consegna alla nostra organizzazione una grande sfida – spiega Elisabetta Oppici, Segretario Generale CISL FP Parma-Piacenza -: mettere ancor più al centro le persone, le idee, e il senso di responsabilità che da sempre contraddistinguono la CISL Funzione Pubblica. Alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti i comparti del pubblico impiego la Cisl FP di Parma-Piacenza Generale rivolgo il nostro ringraziamento, sia per aver confermato con il proprio voto l’adesione ad un progetto serio che parte da lontano e che vuole arrivare in vetta, sia a tutti coloro che hanno reso possibile garantire il funzionamento della macchina elettorale in ciascun ente. Senza tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che si sono messi a disposizione nelle commissioni elettorali, come scrutatori e come candidati, – conclude la Segretaria Generale – tutto questo non sarebbe stato possibile. Adesso quel grande lavoro di presenza sindacale capillare e quotidiano sul campo riprende con maggiore vigore e linfa, perché le sfide di domani si vincono costruendo tutti insieme questo nuovo presente.”