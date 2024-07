Equilibrio di bilancio per la Provincia, nonostante i tagli e le emergenze

Il consiglio provinciale nella seduta del 26 luglio scorso ha approvato la ricognizione sugli equilibri del bilancio della Provincia di Parma verificando che le casse dell’ente godono di buona salute nonostante le numerose difficoltà incontrate quest’anno a cominciare dalle emergenze meterologiche delle scorse stagioni invernali e primaverili.

È stata apportata la variazione di assestamento al bilancio 2024 nella quale si sono recepite maggiori entrate tributarie per 600.000 euro oltre ad altre maggiori entrate extra-tributarie per 285.000 euro.

È stata registrata inoltre la minore spesa per il servizio di spalatura neve della scorsa stagione invernale per 414.000 euro.

Alla Provincia di Parma è stata assegnata la quota della spending review decisa con la legge di stabilità 2024 di 406.000 euro.

Sul fronte delle spese è stata incrementata la previsioni di spesa corrente per 1.843.000 euro, principalmente per rifinanziare con 1.375.000 le spese di manutenzione delle strade.

Il consiglio ha inoltre deciso di mettere in campo nuove risorse 4.814.000 euro di cui 2.011.000 grazie al posticipo delle rate dei mutui per l’anno 2024, 2.000.000 di mutui per opere e 803.000 di destinazione al bilancio dell’avanzo ’23.

Queste risorse finanzieranno tra l’altro la pista ciclopedonale Parma – Sala Baganza per 2.860.000 euro (di cui 1.711.000 euro della Provincia e 1.149.000 euro di contributo regionale), 2.500.000 saranno destinate alle manutenzioni straordinarie di strade e ponti della viabilità provinciale e circa 600.000 alle manutenzioni straordinarie di scuole ed altri immobili.

“Un bilancio in salute – afferma il presidente Andrea Massari – nonostante le emergenze climatiche e tagli dal governo centrale. Un ringraziamento a tutti i settori, cominciando dalla ragioneria, che continuano ad impiegare oculatamente le risorse – sicuramente insufficienti per la nostra provincia, particolarmente per il sistema viabilistico – permettendo di presentare un bilancio in equilibrio”.