Eric Chenaux live sul palco di Borgo San Brigida

Martedì 1° novembre alle 18 arriva a Parma, sul palco del Borgo Santa Brigida 5/A, l’esclusivo live set di Eric Chenaux. Voce e chitarra elettrica, stile unico, grande talento. I suoi dischi affrontano la relazione tra struttura e improvvisazione ma in fondo quelle di Chenaux sono canzoni d’amore: le canta con voce dolce e limpida, mentre la chitarra si piega delicatamente, diverge e scompone.

Prima di “Say Laura”, uscito all’inizio del 2022, c’era “Slowly Paradise” (2018), fino ad oggi considerato dalla critica il suo capolavoro. Gli è valso copertine della stampa specializzata (The Wire) e in Italia è stato disco del mese per la rivista Blow Up. Nel corso degli anni ha suonato nei migliori festival e nelle più interessanti rassegne d’autore e in luoghi davvero speciali come Fondazione Feltrinelli, Teatrino Palazzo Grassi Venezia, Galleria Nazionale dell’Umbria e altri.

Di “Say Laura”, Blow Up, nella recensione del direttore Stefano Isidoro Bianchi, dice “… una chitarra che suona improvvisa come nulla che immaginiate […], una voce sottile e robusta che eleva melodie cristalline. Non serve molto per dar vita a un piccolo capolavoro: servono originalità e classe, se mi capite”. Su Rumore, Alessandro Besselva Averame scrive “queste meravigliose canzoni fatte di note e accordi sospesi nel vuoto ci mostrano che si può essere avant e soulful allo stesso tempo”, mentre su Ondarock (che gli assegna un bell’8) si legge: “Obliquo, minimale, sottilmente psichedelico, scarno, soffuso, spettrale: aggettivi che calzerebbero a pennello per “Say Laura” e che al contrario appaiono canonici e prevedibili. L’intenso out-folk del musicista canadese è passato oltre: la monodimensionalità e la vulnerabilità della musica di Eric Chenaux non sono più un limite, ma un punto di partenza per un vortice di emozioni e sensazioni auditive, sfaccettate, stimolanti, irrequiete eppur ammalianti”.

Evento patrocinato dal Comune di Parma.

Ingresso 10 euro. Per prenotazioni: info.santabrigida5a@gmail.com.