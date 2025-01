Europa Verde: “Basta favole e demagogia sul fiume Enza”

La Lega e Missione Parma non perdono occasione per alimentare la disinformazione che da decenni caratterizza l’attività della destra sul tema della gestione dei fiumi. Ne abbiamo conferma dal resoconto sul summit presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta un confronto sull’”invaso di grandi dimensioni”.

Allora è il caso di precisare, ed Europa Verde lo fa volentieri, che il progetto a cui pensa la Lega, quello da 100 milioni di metri cubi, è del tutto abbandonato, dagli anni ’80, per i costi del tutto sproporzionati rispetto ai benefici, sia in termini economici che ambientali.

Il progetto in corso di redazione riguarda la fattibilità tecnico-economica di un invaso di dimensioni nettamente inferiori, da realizzare solo a valle di una serie di interventi che l’Autorità Distrettuale di Bacino del Po ha già individuato per soddisfare il fabbisogno idrico della valle dell’Enza.

Tra l’altro il governo, una volta valutato il progetto, dovrà trovare le risorse, che oggi non ci sono, come continuano a non esserci tutte quelle necessarie per progetti come il raddoppio della Pontremolese, il cui progetto è già stato approvato da tempo. Il tutto in un quadro economico fortemente condizionato dal Ponte sullo Stretto, l’unica grande opera che continua ad essere abbondantemente sostenuta dal Ministero di Salvini.

Sappiamo che la comunicazione della Lega necessita di messaggi tanto semplici quanto sbagliati, ma per fortuna oggi ci sono norme che, negli interventi sui corsi d’acqua, impongono di tenere conto della loro complessità e ricchezza, in termini di flora, fauna, paesaggio, attività presenti, effetti sugli ambienti circostanti, valori economici in gioco, impatti sociali e altro ancora. È necessaria una buona dose di dottrina grigia di destra, per vedere un’“ideologia della sinistra green” nel normale percorso di un progetto complesso come quello della gestione delle acque dell’Enza.