Evento conclusivo del progetto Erasmus BE+ in Provincia

La Provincia di Parma ha ospitato, presso lo spazio 51 in condivisione alla sede del SERN(Svezia Emilia Romagna Network), l’evento che conclude il progetto triennale Erasmus BE+, volto alla costruzione di strumenti che aiutino le scuole ad allestire iniziative o progetti internazionali.

BE+ è un progetto Erasmus+ iniziato nel 2020 che mira ad aumentare la capacità amministrativa e organizzativa nel settore educativo, in modo che il personale docente e non sia meglio preparato alla collaborazione transnazionale.

Un vero e proprio meta-progetto che aiuterà le scuole a definire una strategia internazionale e affrontare – grazie all’Europa – alcune grandi sfide educative di oggi, le “sfide della complessità”, per riprendere le parole del provveditore dott. Bocedi.

Insieme a SERN, L’IC Guatelli è stato partner attivo del progetto, con il Comune di Trondheim (Norvegia), il Comune di Luleå (Svezia) e il Comune di Esslingen (Germania).

L’evento è stata l’occasione per ribadire alcuni valori importanti come la collaborazione con enti diversi che si occupano di educazione; e la cittadinanza europea come riferimento formativo strategico.