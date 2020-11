Felino: biciclette rubate ritrovate dalla Polizia locale

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine dà sempre buoni frutti. L’ultimo esempio viene da Felino, dove grazie ad una segnalazione arrivata dal gruppo locale di Controllo di Vicinato, nella mattinata di sabato 31 ottobre gli agenti della Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense hanno recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario tre mountain bike e una bici da ciclo cross che erano state rubate, per un valore complessivo di 10mila euro.

Il colpo era stato messo a segno qualche giorno prima, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre in via Torrione, sempre a Felino. Dopo qualche ora, il proprietario aveva sporto denuncia alla stazione dei Carabinieri di Medesano, senza tuttavia riuscire a fornire una descrizione sufficiente a identificare i ladri, due o forse tre, che dopo essersi introdotti nella cantina dove si trovavano le biciclette se ne erano andati con la refurtiva a volto coperto, attraversando il giardino di un suo vicino di casa ripresi da un sistema di videosorveglianza. Cinque giorni dopo il ritrovamento delle due ruote da parte degli agenti della Pedemontana, in prossimità di un canale tra via Carroni e via Verdi, peraltro nelle vicinanze del luogo del furto.

«Mai come in questa occasione, si è dimostrato quanto la collaborazione tra i cittadini e la Polizia locale possa portare risultati positivi per la nostra comunità – sottolinea Elisa Leoni, sindaco di Felino e assessore alla Sicurezza dell’Unione Pedemontana –. Osservare e segnalare è un modo per aiutare le forze dell’ordine ad avere ulteriori occhi sul territorio e ringrazio coloro che, con grande senso civico, hanno aderito ai gruppi di Controllo di Vicinato. Auspichiamo che questo episodio possa sollecitare altre persone ad iscriversi a questi gruppi, per aiutare chi ne fa già parte e intensificare la loro azione».

Partecipare al servizio di Controllo di Vicinato per dare un contributo alla sicurezza della propria comunità è semplice. Per avere informazioni e scaricare il modulo di adesione, basta consultare la sezione dedicata alla Polizia locale sul sito dell’Unione Pedemontana Parmense (www.unionepdemontana.pr.it).