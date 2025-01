Felino, gli ArtistiSenzaNome festeggiano i loro primi 20 anni, domenica 5 gennaio al Teatro Comunale

Sono trascorsi vent’anni dal primo spettacolo degli ArtistiSenzaNome, o semplicemente Asn, come ormai tutti li chiamano: era il 23 ottobre del 2004, debutto da tutto esaurito al Comunale di Felino. Da quella data, tanti musical sono stati portati in scena, non solo nella provincia di Parma e qualcuno del gruppo ha anche spiccato il volo, muovendo proprio i primi passi da Felino.

Domenica 5 gennaio, in occasione della giornata dedicata al mercato dei saldi della Befana, che animerà la piazza e le vie del paese della Pedemontana, la compagnia si metterà in mostra già dal mattino con un banchetto davanti al Cinema Teatro Comunale che esporrà in anteprima merchandise ispirato al prossimo musical su cui da mesi i ragazzi stanno lavorando, il cui ricavato contribuirà a sostenere le spese per la realizzazione delle scenografie.

Dalle 14 fino a sera, nell’atrio del Comunale, sarà possibile visitare l’esposizione “ASN – “20 di passione”, con fotografie, video, interviste multimediali e costumi di scena degli spettacoli preparati nel corso degli anni e perfino un omaggio donato dai fan d’Oltreoceano.

Poi dalle 16 il pubblico potrà interagire con il gruppo, salendo sul palco con i ragazzi per mettersi alla prova con spezzoni e momenti del nuovo spettacolo e, perché no, scoprire qualche talento nascosto e magari esprimere il desiderio di diventare parte della compagnia.