Fermati in via Brennero con eroina e crack, aggrediscono i carabinieri: arresto per due giovani

Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, in particolare reati predatori contro il patrimonio e in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella città ducale, nel corso della giornata di ieri, diverse le pattuglie che hanno perlustrato, le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi cittadini ed alcune piazze del centro.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, impegnati in un servizio perlustrativo, in via Brennero, hanno sottoposto a controllo due giovani, un ragazzo ed una ragazza, che venivano trovati in possesso di alcune dosi di eroina e crack.

Durante l’accertamento, i due, in stato di agitazione e risentiti per il sequestro dello stupefacente, aggredivano con violenza i militari operanti, tentando di colpirli con calci e pugni, procurando loro lesioni personali.

Sia il ragazzo, un italiano di 22 anni già gravato da precedenti di polizia, sia la ragazza, una 22enne residente nel parmense, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive residenze, in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo le pattuglie dell’Arma operanti in città, nella giornata di ieri, hanno segnalato complessivamente alla locale Prefettura tre soggetti, per consumo di sostanze stupefacenti, sequestrate ulteriori dosi di cocaina ed hashish.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma resta dunque in prima linea nel contrasto al consumo di droghe nel capoluogo come nel resto della provincia, soprattutto alla luce degli ultimi importanti sequestri e anche in virtù del fatto che sempre più spesso i destinatari delle micidiali sostanze risultano essere giovani, i quali, di frequente, vengono risucchiati in un vortice di illegalità da cui è difficile uscirne.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma