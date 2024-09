Fermato in via Langhirano con hashish e cocaina: 20enne denunciato

Fermato in auto in un parcheggio di via Langhirano, 20enne italiano è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette all’interno del quale erano occultati 13 grammi di hashish e 3 di cocaina, quest’ultima suddivisi in 5 piccole confezioni in nylon di colore giallo. Stupefacente sequestrato, e 20enne denunciato.

*******

Proseguono senza sosta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, le attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale.

In questa ottica, le pattuglie impegnate hanno effettuato, nei giorni scorsi, nel quartiere Montanara un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, una pattuglia della Sezione Radiomobile, nel transitare lungo la via Langhirano ha notato in un parcheggio, una autovettura ferma con un ragazzo seduto al posto di guida. Il giovane, notata l’auto di servizio, ha tentato maldestramente di nascondersi, abbassandosi fra i sedili dell’auto. Il movimento non è sfuggito alla pattuglia, che ha invertito repentinamente la marcia ed ha raggiunto ed affiancato l’auto con il giovane a bordo.

Anche in questo caso a tradire il 20enne è stato il manifesto stato di agitazione, palesato ancor prima che i militari interagissero con il giovane. A quel punto i carabinieri, hanno fatto scendere il ragazzo dall’auto ed hanno proceduto al controllo dell’auto.

Non c’è voluto molto prima che dal vano porta oggetti della portiera, occultato sotto degli stracci comparisse un pacchetto di sigarette dal quale proveniva un forte odore di hashis.

All’interno del pacchetto i militari hanno rinvenuto 13 grammi di hashish, suddiviso in 4 pezzi e 5 “buste” del peso di 3,00 grammi contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza rinvenuta, analizzata con il kit Narcotest in dotazione, assumeva in un caso la classica colorazione blu cobalto, confermando trattarsi di cocaina e nell’altro il tipico colore giallo paglierino, confermando trattarsi di hashish.

Sequestrato lo stupefacente, il 20enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica poiché ritenuto allo stato responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma