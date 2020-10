Fermato senza patente chiama in soccorso due amici, ma erano in quarantena: denunciati

Nel pomeriggio del 20.10.2020, durante l’espletamento di un posto di controllo in Via La Spezia intorno alle ore 10.00, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Parma interrompeva la marcia di un’autovettura condotta da un cittadino straniero. Durante gli accertamenti, constatato che il conducente era stato destinatario di revoca della patente di guida, gli operatori provvedevano alla contestazione della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada e al conseguente fermo amministrativo del veicolo con affidamento all’interessato.

L’uomo, per i motivi sopra descritti non in condizione di condurre il mezzo, contattava un suo conoscente al fine di trasportare l’autoveicolo presso la sua residenza. Poco dopo giungeva sul posto un altro cittadino straniero accompagnato dalla moglie.

I due soggetti intervenuti, una volta sottoposti a controllo, risultavano attualmente sottoposti ad obbligo di quarantena domiciliare poiché risultati positivi all’infezione da Covid-19.

Circostanza che veniva confermata anche dai due coniugi controllati.

In considerazione del fatto che gli stessi si sono recati sul posto, venendo pertanto pericolosamente a contatto con altre persone, in spregio ai protocolli sanitari e alle comuni regole di prudenza, venivano denunciati in stato di libertà per il reato di cui all’art art 260 Regio Decreto 27.07.1934 n.1265 che prevede “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento a quattromila.”.

Nel pomeriggio, nell’ambito dei consueti controlli del territorio, sono stati sanzionati due giovani in piazza ghiaia, i quali sono stati trovati senza mascherina, e ne rifiutavano comunque categoricamente l’utilizzo. Per entrambi è scattata la sanzione amministrativa per la violazione della normativa emergenziale.

Questura di Parma