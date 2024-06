Festival Internazionale dei Giovani 2024, l’incontro in Municipio

Questa mattina il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi ha accolto, nella sala consiliare, una delegazione di giovani provenienti da Romania e Turchia, a Parma in occasione del Festival Internazionale dei Giovani 2024.

L’appuntamento è stato preceduto in piazza Garibaldi dall’esibizione in danze folkloristiche delle ragazze e dei ragazzi ospiti.

Per la Romania erano presenti le studentesse e gli studenti della Babes – Bolyai University Faculty of Phisical Education and Sport di Cluj Napoca; per la Turchia il Gruppo Folclorico Sanliurfa Valiligi SURKAV Baskanligi.

i è aperto quindi con l’appuntamento di questa mattina il Festival Internazionale dei Giovani 2024, realizzato, tra gli altri, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Parma.

La manifestazione è nata con lo scopo di favorire l’incontro fra giovani e lo scambio fra le culture del mondo, per migliorare la comprensione e il rispetto reciproco, in un clima di amicizia e divertimento. Per tutta l’estate si susseguiranno gruppi di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo ospitati nel seminario di Berceto e coordinati dal maestro dello sport Carlo Devoti.