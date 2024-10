Fidenza: attestato di stima e riconoscenza a 2 giovani carabinieri in servizio in stazione

Nello splendido scenario della Gran fiera di S. Donnino, quello della consegna degli attestati ai “fidentini dell’anno” è uno degli appuntamenti più attesi e sentiti da tutti i cittadini borghigiani.

Nel corso della cerimonia di consegna degli ambiti riconoscimenti, l’amministrazione comunale ha voluto rendere partecipe la cittadinanza dell’operato di due Carabinieri in servizio alla stazione di Fidenza, che nel mese di giugno u.s. hanno tratto in arresto un pericoloso malvivente.

Alla presenza del sindaco Davide Malvisi e dell’assessore alla sicurezza Marco Tedeschi, è stato consegnato ai giovani Carabinieri un attestato di stima e ringraziamento con la seguente motivazione:

“Il Comune di Fidenza desidera esprimere il più profondo ringraziamento e la propria stima ai carabinieri Giuseppe POPOLO e Mario D’ARRIGO in servizio alla Stazione di Fidenza, che con prontezza, coraggio e grande senso del dovere, ha sventato una truffa, sfociata poi in rapina, ai danni di una nostra anziana concittadina, arrestando il malvivente in flagranza di reato. Grazie alla sua prontezza d’azione e all’efficace intervento, è stato possibile evitare che una persona fragile cadesse vittima di un inganno subdolo, dimostrando ancora una volta quanto preziosa sia la presenza delle Forze dell’Ordine nella tutela dei più deboli.

Poi il Col Pagliaro si è voluto complimentare con i Carabinieri non tanto per la brillante operazione di servizio svolta con risolutezza, determinazione e coraggio, ma per le parole che i due giovani colleghi hanno espresso mentre ricevevano le attestazioni di stima da parte della cittadinanza: “abbiamo fatto solo il nostro dovere”.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma