Fidenza, tentano di rubare capi di abbigliamento griffati: quattro persone arrestate e recuperata la refurtiva

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno portato a termine un’importante operazione di polizia che si è conclusa con l’arresto, di quattro persone, due uomini e due donne di origini sud americane sorpresi con merce rubata dall’interno di un negozio di un famoso brand.

Nella circostanza però, oltre a commettere il furto, i quattro hanno usato violenza nei confronti delle addette alla vigilanza, nel tentativo di darsi alla fuga, incorrendo così nel reato di rapina.

L’episodio criminoso si è verificato nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa, quando gli addetti alla sicurezza del polo commerciale borghigiano hanno notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, l’arrivo di quattro persone che, come spesso si trova scritto sui verbali redatti dai carabinieri, “si muovevano con fare sospetto”.

Attraverso la visione dei sistemi di sorveglianza, che ha permesso di ricostruire la dinamica degli eventi, ecco che i quattro, iniziano a vagare senza meta, sostando all’esterno dei negozi, scrutandone l’interno, con particolare attenzione ai movimenti dei dipendenti.

Approfittando della presenza di molti turisti e clienti i quattro sono entrati in un negozio di abbigliamento di un noto marchio uscendo dopo pochi minute con due buste colorate piuttosto grandi e all’apparenza gonfie e pesanti.

A questo punto gli addetti alla sicurezza hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo e verificare il contenuto delle buste. Vista la situazione, gli addetti hanno prontamente allertato i Carabinieri che sono sopraggiunti in pochi minuti.

Ma quando le guardie hanno tentato di fermarli, una delle due donne ha reagito con violenza, spingendo e colpendo le addette alla sicurezza con il chiaro intento di fuggire.

La donna ha mostrato una ferocia non comune, in quanto nel tentativo di divincolarsi e scappare, ha sferrato numerosi calci e pugni e strappato una ciocca di capelli a una guardia giurata intervenuta.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Fidenza ha permesso non solo di contenere la violenza della donna ma anche di evitare che i malviventi riuscissero a fuggire con il bottino.

I militari sono riusciti a recuperare la merce rubata, che era stata abilmente occultata nelle buste natalizie. Le buste, rivestite sapientemente con diversi strati di alluminio così da eludere eludere i meccanismi antitaccheggio presenti nei negozi, sono state poste sotto sequestro.

La refurtiva, costituita da diversi capi d’abbigliamento di ingente valore commerciale, è stata restituita al legittimo proprietario durante la formalizzazione della denuncia.

Il gruppo criminale, condotto nella caserma di Fidenza, è stato compiutamente identificato mediante rilievi “foto-dattiloscopici” determinando l’esatta identità degli stessi: due cittadini cileni di 55 e 24 anni, una cittadina cubana di 65 anni ed una cittadina argentina di 35 anni, tutti già gravati da numerose vicende di polizia per reati analoghi e specializzati nei furti di capi d’abbigliamento costosi.

Al termine dell’operazione, i quattro sono stati dichiarati in stato di arresto per il reato di rapina in concorso e sono stati portati in carcere.

Il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del processo.