Fidenza: in 250 alla camminata organizzata dall’AUSL per la giornata mondiale Alzheimer

Anche quest’anno in tantissimi hanno partecipato alla camminata “Ricordare il cammino della vita” che si è svolta a Fidenza lo scorso 21 settembre per celebrare la giornata mondiale dell’Alzheimer. Complice la bella giornata di sole, l’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, ha visto l’adesione di circa 250 persone, malati, familiari, volontari, cittadini, medici e operatori dei servizi sanitari, insieme a Livia Ludovico, responsabile del programma Demenze dell’Azienda Usl di Parma e a Silvia Orzi, direttrice del distretto di Fidenza.

“E’ stata l’occasione per ribadire il nostro impegno nel sostegno ai pazienti, ai familiari e a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nella cura – afferma Livia Ludovico – In questa particolare giornata, abbiamo voluto sottolineare ancora una volta l’importanza che stili di vita corretti hanno sulla prevenzione della malattia di Alzheimer. Seguire una corretta alimentazione, coltivare rapporti sociali, svolgere regolarmente delle passeggiate stimola la mente, la capacità di osservazione e l’ascolto. In particolare – conclude la responsabile – l’attività fisica migliora l’umore, riduce lo stress e aiuta a prevenire la depressione. Infatti, l’attività dei muscoli libera le endorfine, chiamate proprio “ormoni della felicità”, per la sensazione di benessere che producono”.

La mattinata si è conclusa con la premiazione di tutti i partecipanti al concorso artistico “Fatti, personaggi e conquiste del 900” rivolto agli ospiti e operatori dei servizi socio-assistenziali del distretto di Fidenza, cui hanno aderito le case residenze anziani Città di Fidenza (cooperativa Aurora Domus e ASP), Peracchi di Fontanellato, Città di Salsomaggiore e i centri diurno Mondo piccolo di Busseto e Il Giardino e Scaramuzza (cooperativa Aurora Domus) di Fidenza.

L’opera che ha riscontrato il maggior numero di preferenze è stata quella presentata dalla casa residenza anziani Città di Fidenza con la cooperativa Aurora Domus dal titolo “Tele-ricordi: quando il mondo…” mentre l’opera “l’Italia del 900” realizzata dal centro diurno Il Giardino e Scaramuzza è stata premiata dalla giuria tecnica.

L’iniziativa è stata organizzata dal centro Disturbi cognitivi di Fidenza dell’Azienda Usl di Parma, in collaborazione con l’Associazione 365 Volte Donne di Salsomaggiore, la cooperativa sociale ProGes e il Gruppo Sostegno Alzheimer. Il ristoro è stato gentilmente offerto da ProGes e dai panifici Cavallo e Zalaffi di Salsomaggiore.