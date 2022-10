Fidenza, ubriaco disturba a un evento organizzato dal Comune e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza. A partire dal tardo pomeriggio di ieri e sino a notte fonda, numerose pattuglie, hanno “setacciato” le zone centrali del comune di Fidenza, ma anche le zone periferiche con posti di controllo nelle principali arterie.

I militari hanno svolto mirati controlli nelle zone nevralgiche finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio, con specifico riferimento alle zone commerciali e ai quartieri densamente popolati. Non sono mancati denunce, sanzioni ed un arresto.

L’arrestato, per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, è un 57enne di Fidenza che, ieri sera, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche è riuscito ad entrare ad un evento organizzato presso il Comune di Fidenza. Il pronto intervento dei Carabinieri consentiva di accompagnare l’uomo che, nel frattempo inveiva contro i militari, all’esterno del Comune per essere identificato.

Giunto in caserma continuava offendere i militari tentando di aggredirli. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le denunce riguardano i reati di furto e detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa, al termine dell’attività d’indagine, hanno denunciato per furto un 35enne messicano, in Italia senza fissa dimora, che ha sottratto con destrezza la borsa ad una donna. Il tutto avviene a fine agosto quando alla donna, seduta in un locale, viene rubata la borsa appoggiata sulla sedia. Le indagini, con il supporto delle immagini di vide sorveglianza, hanno consentito, di individuare nel 35enne l’autore del furto e di denunciarlo.

Invece un 52enne con precedenti di polizia è stato fermato dalla pattuglia della Stazione di Fontanellato. Sottoposto a perquisizione è stato trovato con diversi grammi di sostanza stupefacente e per tale motivo denunciato all’Autorità Giudiziaria

I militari sono stati impegnati anche nel controllo dei flussi del traffico lungo le principali strade del territorio. Sono stati predisposti diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate oltre 160 persone e controllati 70 veicoli ed elevate diverse sanzioni per violazioni al codice della strada. Infine cinque persone sono stati segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma