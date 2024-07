Fiom Cgil Parma: importanti rinnovi contrattuali aziendali nella zona di Fornovo e Borgotaro

La FIOM CGIL di Parma esprime grande soddisfazione per i recenti rinnovi contrattuali aziendali che hanno interessato l’importante zona di Fornovo e Borgotaro.

“In aziende come Acmi, Mora Spa, Linde e Torneria Pesante, abbiamo mantenuto le linee guida della contrattazione dei metalmeccanici della CGIL – commenta Domenico Barco, segretario organizzativo delle tute blu parmensi – estendendo diritti sia normativi che salariali“.

“Non solo abbiamo negoziato significative quote di salario consolidato fisso, ma abbiamo anche sottoscritto accordi per la non assorbibilità degli aumenti previsti dal CCNL. Inoltre, stiamo sperimentando automatismi migliorativi per il passaggio di livello rispetto alla normativa nazionale, respingendo ancora una volta l’idea di Federmeccanica di legare il salario interamente a obiettivi variabili”.

Grande soddisfazione dunque per questi ottimi risultati per i quali si ringraziano tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno confermano la loro fiducia allla FIOM.