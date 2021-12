Flash mob dei consiglieri di minoranza del centrosinistra per Patrick Zaky

“Rispondendo all’appello di Amnesty International, invitiamo la cittadinanza, domani 7 dicembre alle ore 14.00, assieme, ad altre 50 piazze italiane, a partecipare a un flash mob davanti al Monumento al Partigiano in piazza della Pace, per solidarizzare con Patrick Zaky nel giorno dell’udienza che lo riguarda e per chiedere la sua liberazione.”

I consiglieri e le consigliere comunali Sandro Campanini, Caterina Bonetti, Daria Jacopozzi, Lorenzo Lavagetto, Bruno Agnetti, Giuseppe Massari, Fabrizio Pezzuto, Roberta Roberti.