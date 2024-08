Fontanellato, paga la consumazione in un bar con un bancomat rubato: 30enne denunciato

Entra in un bar, ordina un cappuccio, due brioches e due pacchetti di sigarette. Per pagare utilizza una carta bancomat rubata.

*******

I Carabinieri di Fontanellato hanno denunciato in stato di libertà un 30enne perché ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carte di credito.

Alcuni giorni fa, un 25enne residente in provincia di Parma, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Fontanellato per denunciare il furto e l’utilizzo, da parte di ignoti, del suo bancomat con il quale erano stati effettuati alcuni pagamenti del valore di circa 20 Euro avvenuti in un esercizio commerciale di quel centro.

L’uomo, seppure non in grado di stabilire con certezza quando e da chi la carta gli fosse stata sottratta, riferiva di uno strano incontro avvenuto con due persone straniere, mentre stava effettuando un prelievo.

Tornato a casa non si era accorto subito che gli mancava il bancomat ma solo dopo alcune ore.

Verificato l’estratto conto sono emerse alcune operazioni che il titolare della carta di pagamento non aveva effettuato e quindi, analizzando nel dettaglio le operazioni sospette è riuscito a stabilire che il bancomat era stato utilizzato in un esercizio commerciale di Fontanellato per pagare una abbondante colazione e due pacchetti di sigarette. Fiero delle informazioni acquisite si è recato di gran carriera alla Caserma dei Carabinieri di Fontanellato dove oltre a formalizzare la denuncia ha fornito ai militari tutte le informazioni di cui era venuto a conoscenza.

I militari hanno quindi acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso il locale indicato dall’uomo che, analizzate, hanno evidenziato la presenza di un possibile sospetto immortalato mentre utilizzava il bancomat per pagare quanto acquistato.

I successivi accertamenti tecnici hanno fatto emergere elementi investigativi utili all’identificazione dell’uomo che supportati da informazioni acquisite nel corso dell’attività investigativa hanno permesso di dare un nome ed un cognome all’autore del reato.

Al termine degli accertamenti il 30enne, straniero, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carta bancomat.

Comando Provinciale Carabinieri Parma