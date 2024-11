Fornovo, 25enne ruba portafogli dentro a un bar: colto sul fatto dalle telecamere

Ha rubato un portafoglio da una borsa all’interno di un Bar, ma grazie all’attività investigativa degli Agenti della Polizia Locale di Medesano e Fornovo di Taro è stato rintracciato e denunciato per furto.

L’episodio risale a qualche settima fa, quando un ragazzo di 25 anni di origini straniere, residente in un Comune della Provincia di Parma, in pieno giorno entrava in un esercizio pubblico è rubava un portafoglio.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, la Polizia Locale Bassa Val Taro avviava le indagini, acquisendo quale prima fonte di prova, le immagini di videosorveglianza del locale, le quali riprendevano l’intera azione immortalando l’autore del fatto.

In particolare una cliente dell’esercizio pubblico riferiva alla Polizia Locale che si trovava all’interno del bar e lasciava la borsa appoggiata su un tavolino aperta, per poi allontanarsi per pochissimi istanti per ordinare un caffè. All’interno dell’esercizio, a quell’ora, era presente soltanto un avventore, da lei conosciuto di vista.

Al momento di riprendere la borsa, la donna si accorgeva che mancava il portafoglio, all’interno del quale custodiva circa 400 euro, un bancomat e alcuni documenti.

Immaginando che fosse stato l’unico avventore del bar a sottrarle il portafoglio cercava prima di rintracciarlo e, dopo, chiedeva aiuto agli Agenti della Polizia Locale.

Gli Agenti analizzavano i filmati, riuscendo così a risalire all’identità dell’autore del fatto; dopo un’accurata indagine una pattuglia rintracciava il ragazzo corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima del furto e ai filmati della videosorveglianza mentre percorreva la pista pedonale del Ponte Taro in direzione di Medesano.

Il 25enne, gravato da precedenti penali specifici, nella immediatezza cercava di negare di essere stato lui a rubare il portafoglio; dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza interno al locale, effettuata dagli Agenti della Polizia Locale, risultava invece chiaro che proprio lui fosse l’autore del furto.

Il ragazzo veniva denunciato in stato di libertà all’A.G. poiché ritenuto responsabile del reato di furto.