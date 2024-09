Fornovo, tenta di rubare al supermercato: denunciato un 49enne con precedenti

I Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro hanno denunciato in stato di libertà un 49enne straniero per il reato di tentato furto.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fornovo, allertata dai dipendenti di un supermercato cittadino che riferivano di un uomo di origini straniere che aveva tentato di uscire dal supermercato senza pagare alcuni generi alimentari che aveva nascosto in un marsupio.

L’uomo era stato notato aggirarsi fra le corsie del negozio, prelevando generi alimentari di varia natura che riponeva regolarmente nel carrello della spesa. Ma alcuni dipendenti avevano notato altresì che il 49enne, aveva prelevato una confezione di pollo ed una bottiglia di whisky che aveva occultato all’interno di un marsupio. L’uomo raggiunte le casse, seguito a vista da una dipendente, iniziava a riporre sul nastro scorrevole solo la merce contenuta nel carrello. Il responsabile del negozio, a questo punto richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, contestando all’uomo il possesso di merce non pagata.

I Carabinieri, raggiunto il supermercato, individuato l’uomo che si trovava ancora all’esterno, procedevano alla sua identificazione recuperando dal marsupio la bottiglia di whisky ed il pollo, che venivano restituiti al responsabile del supermercato.

Per il 49enne, residente in un comune limitrofo e non nuovo ad episodi del genere,

fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto allo stato responsabile del reato di tentato furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma