Forza Italia a Fidenza appoggerà il candidato civico Luca Pollastri

“Il laboratorio civico guidato da Pollastri soddisfa pienamente quei valori moderati e di serietà che rappresenta Forza Italia – spiega il coordinatore provinciale Matteo Agoletti, che aggiunge – dopo dieci anni di malgoverno del Partito Democratico, è giunto il momento che il centrodestra unito liberi Fidenza”.

La soddisfazione espressa anche dal responsabile locale Giuseppe Comerci, impegnato da anni in Consiglio Comunale, “è rafforzata dalla convinzione che questa candidatura sia condivisa anche da altre forze civiche e partitiche che, insieme, possono far parte di una coalizione che sosterrà Pollastri in modo convinto e determinato, in un orientamento di centro-destra. La città va rilanciata sul piano delle infrastrutture (interconnessione ferroviaria), del turismo (con un ruolo più centrale nel circuito provinciale) e del commercio, considerato che da questo punto di vista il centro storico soprattutto sta attraversando una grave crisi. Ma molto di più va fatto anche sul piano della sicurezza considerati anche i recenti e allarmanti episodi di cronaca nera – conclude Comerci”.

Pollastri inaugurerà la campagna elettorale sabato alle 18.30 al bar Commercio, in via Gramsci 82, alla presenza dei deputati Foti (Fratelli d’Italia) e Tassinari (Forza Italia). “Ringrazio tutti i partiti per aver coraggiosamente scelto di rimanere uniti e tentare l’impresa di vincere contro il sistema messo in piedi dal duo Massari-Malvisi – dice Pollastri -. Fidenza merita di più e deve cambiare: il cambiamento non solo si realizza con persone nuove, ma anche senza avere nelle retrovie le solite persone ben conosciute, che della città e dei suoi abitanti non hanno reale interesse”.