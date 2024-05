Fugge all’alt dei carabinieri ad alta velocità per le strade di Sala e Felino: 20enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, fatto salvo il principio di innocenza hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma un 20enne residente in un comune pedemontano, per resistenza a P.U.

L’episodio risale a qualche giorno fa ed ha visto come protagonista un giovane che, in orario notturno, ai confini fra i Comuni di Sala Baganza e Felino, non si è fermato “all’alt” dei militari, dando vita ad un rocambolesco inseguimento.

Il ragazzo a bordo di una autovettura con caratteristiche sportiveggianti, ha iniziato a correre per le vie cittadine mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.

Nel corso dell’inseguimento i militari accertata l’identità del fuggitivo, al fine di evitare pericoli per gli ignari automobilisti presenti sulla strada, hanno deciso di mollare la presa ed attendere il fuggitivo a casa.

Di fatti dopo un paio d’ore ecco arrivare il fuggitivo che accompagnato negli Uffici della Stazione Carabinieri di Sala Baganza, sempre nel pieno rispetto del principio di innocenza è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico Ufficiale così come previsto dalle norme.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma