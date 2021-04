Fugge per via D’Azeglio alla vista degli agenti: fermato e sanzionato un 19enne con in tasca una piccola quantità di droga

Nella mattinata di giovedì una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei regolari controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha notato all’interno del Parco Ducale un uomo di nazionalità marocchina con un atteggiamento sospetto.

Una volta deciso di sottoporlo a controllo ed iniziato l’avvicinamento il soggetto, vista la volante della Polizia id Stato, ha iniziato a scappare in direzione di via D’Azeglio.

I due operatori della pattuglia pertanto, hanno iniziato l’inseguimento decidendo di dividersi per riuscire a bloccare il fuggiasco. Mentre uno dei due ha iniziato l’inseguimento appiedato l’altro con l’auto di servizio si è diretto verso le vie dell’oltre torrente per sbarrare la strada all’uomo.

L’inseguimento è durato alcuni secondi in quanto il marocchino ha scavalcato un cancello e si è nascosto in uno stabile limitrofo. Una volta all’interno tuttavia gli Agenti hanno individuato subito il soggetto e lo hanno sottoposto a controllo trovandogli indosso una piccola quantità di sostanza stupefacente.

L’uomo, cittadino straniero di 19 anni con precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio e la persona, è stato sanzionato ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990 per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di uso personale e, una volta accertato che proveniva da comune diverso, altresì sanzionato in ottemperanza alla normativa per il contenimento dell’epidemia in atto.

L’intervento, nato da un controllo di iniziativa, si inquadra nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, da sempre posta in essere dalla Polizia di Stato con l’impiego di uomini e mezzi in controlli ordinari e straordinari del territorio.

Questura di Parma