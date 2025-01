Furto di mountain bike: recupero del mezzo da parte della Polizia e due denunciati

La Polizia di Stato ha denunciato due stranieri, residenti fuori provincia, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Alle prime luci dell’alba, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio è intervenuto a Barriera Repubblica per la segnalazione di un furto.

Le volanti intervenute sul posto hanno subito sentito l’uomo che aveva appena subito il furto della propria bicicletta, una mountain bike, parcheggiata nel giardino di casa, in zona viale Mentana ad opera di due persone di colore che si erano introdotti nel giardino, dileguandosi poi nelle vie limitrofe con la bicicletta al seguito.

L’uomo ha riferito di averli inseguiti per un po’, ma che poi li aveva persi di vista nei pressi di Barriera Repubblica.

Acquisite le descrizioni dei due, gli agenti hanno perlustrato la zona alla ricerca dei malviventi che venivano rintracciati poco dopo nelle vicinanze di Barriera Repubblica con ancora la bicicletta al seguito.

I due uomini, sprovvisti di qualsiasi documento identificativo, sono stati accompagnati in Questura, per essere identificati. Il proprietario della bicicletta, li ha riconosciuti come gli autori del furto, sporgendo regolare denuncia.

I due – un cittadino del Gambia, 26enne residente fuori provincia, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti in regola con il permesso di soggiorno e un cittadino del Burkina Faso, 19enne in regola sul territorio nazionale e incensurato – sono stati deferiti in stato di liberà, per furto aggravato in concorso.

Ai due uomini, inoltre, è stato notificato il foglio di via dal Comune di Parma.