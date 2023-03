Gerace: “Non mi candidato a sindaco di Salso. Si uniscano le forze e si continui con la buona amministrazione di Fritelli, guardando avanti”

Le polemiche e i personalismi rischiano di offuscare il lavoro dell’amministrazione uscente e quello in programma della compagine di centro sinistra, che ha le carte in regola per continuare a garantire una buona amministrazione a livello locale.

In merito alle recenti voci riguardanti una possibile candidatura a Sindaco della città, desidero fare alcune precisazioni. Ho deciso di onorare il mandato che mi è stato dato dai miei concittadini come Consigliere regionale e ritengo che la mia responsabilità sia quella di lavorare per il bene della comunità che rappresento, e di fare tutto il possibile anche per aiutare a garantire una buona amministrazione a livello locale. Ho sempre vissuto attivamente sul mio territorio e amo la mia città, Salsomaggiore Terme.

Ho avuto l’onore di occupare incarichi di governo locale e trovo gratificante dedicarmi alla mia comunità. Ho ritenuto di non presentarmi come candidato per il ruolo di Sindaco, dopo un’attenta riflessione e confrontandomi con tutti i soggetti in campo.

Tuttavia, ciò non significa che non possa collaborare attivamente con la compagine di centro sinistra, che ha le carte in regola per continuare con la buona amministrazione del sindaco uscente e guardare al futuro con nuove prospettive di crescita del nostro territorio, per il bene della città e dei nostri concittadini.

Desidero dunque smentire categoricamente le voci che circolano in merito alla mia presunta candidatura alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Contrariamente a quanto riportato dalla stampa, non sto raccogliendo firme per la mia candidatura e non ho intenzione di presentarmi come possibile ulteriore candidato alla poltrona di primo cittadino di Salsomaggiore Terme.

Tutte le informazioni che circolano in merito alla mia possibile candidatura sono prive di fondamento.

Tuttavia, esprimo gratitudine a coloro che hanno pensato di appoggiare una mia possibile candidatura. Credo fermamente che in questo momento sia importante la compattezza dell’intera area di centro sinistra, superando personalismi e lavorando insieme per portare avanti la nostra offerta politica, in grado di rispondere alle esigenze della nostra comunità. Infine, esprimo ancora una volta la mia massima disponibilità a collaborare per il raggiungimento di questo obiettivo, invitando tutti i partiti e movimenti di centrosinistra ad adottare un approccio costruttivo e responsabile, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune: il benessere della città e dei suoi cittadini.

Pasquale Gerace