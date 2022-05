Giampaolo Lavagetto scommette sul rilancio internazionale di Parma e chiama in squadra Fausto Brozzi

Presentato Fausto Brozzi, uno dei più importanti architetti e designer del panorama mondiale che ha fortemente voluto entrare nel team di “Per Parma 2032” per l’apprezzamento al lavoro che ha fatto fino ad oggi il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto. Brozzi ricoprirà la carica di strategic marketing manager.

“Ringrazio Fausto, grazie al quale, tra l’altro, recentemente ho potuto visitare la centrale di Polizia Locale allestita dal Sindaco di Venezia e prendere atto dell’inadeguata organizzazione che è stata data in questi anni a quella di Parma“, dichiara Lavagetto.

Autore del prestigioso Extraordinary Food and Wine di Venezia, Fausto BROZZI è un visionario del nostro tempo, annoverato tra i 50 fotografi più importanti al mondo, a lui sono dedicati diversi libri ed un museo. Ha lavorate come direttore Marketing Strategico per diversi casinò internazionali, per 2 importanti banche svizzere e diverse multinazionali dalla Cina agli Usa. È stato per 12 anni direttore collaterale alla Biennale di Venezia. Attualmente è inoltre docente in diversi corsi di marketing strategico.

Ufficio Stampa “Per Parma 2032”