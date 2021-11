Ginnastica dolce: 40 iscritti al corso promosso dal Comune di Torrile

Mantenersi in forma, con la corretta esecuzione di esercizi fisici, e socializzare.

Sono questi gli aspetti più importanti del corso di ginnastica dolce promosso dal Comune di Torrile, in collaborazione con Uisp Parma (Unione italiana sport per tutti), al quale si sono iscritti una quarantina di cittadini torrilesi over 55.

Il corso, guidato dall’istruttrice Miriam Longo, è ospitato all’interno della palestra di piazza Pertini a San Polo ed è organizzato su quattro turni, ogni martedì e venerdì, per rispettare i numeri di accesso alla palestra stabiliti in base alle norme antiCovid.

“L’attività proposta – spiegano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessore allo Sport Giorgio Faelli – è sostenuta dall’Amministrazione comunale, che ha stanziato un contributo economico per calmierare l’importo delle quote di iscrizioni, ed è volta a favorire il mantenimento e miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale dei nostri over 55. Consolidata è la collaborazione con Uisp Parma che mette a disposizione istruttori di alto livello. Tornare a proporre iniziative come questa ha inoltre un valore aggiunto perché consente l’incontro tra i cittadini, specie tra gli anziani che sono coloro che hanno maggiormente sofferto per l’isolamento necessario durante i periodi più difficili della pandemia Covid”.

Le iscrizioni sono tuttora possibili. Chi fosse interessato può chiamare Uisp Parma al numero 0521 707423 o scrivere alla mail d.antonelli@uisparma.it