Giornata della Memoria 2025: Traversetolo ricorda la Shoah con eventi aperti al pubblico e con le scuole

Traversetolo commemora – come ogni anno – la Giornata della Memoria (27 gennaio) e ricorda la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico per mano dei nazisti durante la seconda guerra mondiale, che costò la vita a circa sei milioni di persone. L’amministrazione la celebrerà con eventi aperti al pubblico e con le scuole.

Martedì 14 e Martedì 21 gennaio 2025, ore 8.30/10.30, Biblioteca

Corte Agresti

La pace e la guerra nei libri per ragazzi/e

Attività in biblioteca con la classe V C della scuola primaria “D’Annunzio”

Martedì 28 gennaio 2025, ore 9/11 e replica ore 12/14 Sala Consiglio

Corte Agresti

Il cesto delle parole

Spettacolo – narrazione in dialogo con il pubblico a cura di Daniele Castellari, narratore

e direttore artistico del Teatro “L’Attesa” di Sant’Ilario d’Enza, e Piergiorgio Gallicani, attore

e narratore.

Al pubblico viene proposto di pescare alla cieca alcune parole da un cesto, anticipando che è lo stesso meccanismo perverso con il quale gli aguzzini SS dei lager decidevano la sorte dei prigionieri. Ogni parola che esce invita chi l’ha pescata a darne una definizione. La parola viene poi “narrata” dagli attori con un breve episodio legato

alla persecuzione nazista e alla Shoah.

All’iniziativa partecipano le classi III A, B, C, D della scuola secondaria di primo grado “Manzoni”

Evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza

Da Sabato 25 gennaio a Sabato 1° febbraio 2025

Esposizione in biblioteca di libri a tema e bibliografia

Piergiorgio Gallicani. Nato nel 1960, diplomato al Liceo ginnasio G. D. Romagnosi, si forma a Parma con la Compagnia del Collettivo – Teatro Due, poi con la Cooperativa del Teatro delle Briciole, di cui diverrà socio. Pratica la tradizione italiana dell’apprendistato di scena, “imparando l’arte” dai maestri-colleghi (Gigi Dall’Aglio, Maurizio Bercini, Letizia Quintavalla, Marco Baliani, Bruno Stori, Giulio Molnar…) – senza mai rinunciare a confrontarsi con altri linguaggi e territori stilistici, anche al di là dello “specifico” teatrale. Col teatro-ragazzi pratica assiduamente la vita di tournée – spettacoli in Italia, Europa, Russia, Canada… recitando in lingua italiana, francese, spagnola, portoghese, inglese.

A oggi, lavora stabilmente come attore, autore, regista col Teatro delle Briciole, alternando collaborazioni esterne in teatro, cinema, video e come docente a Fidenza.

Ha partecipato al set cinematografico nel ruolo del banditore di fiera nel film “L’uomo che voleva nascondersi” di Giorgio Diritti, Palomar Produzioni – 2018.

Regista e attore protagonista nell’opera teatrale Occident Express di Matei Visniec, con debutto il 28 aprile 2024 al Teatro Europa di Parma.

Docente presso l’Università della Terza Età di Fidenza – Corso “Ad alta voce Pinocchio alla Rovescia”.