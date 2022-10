In occasione della Giornata europea della Giustizia Civile 2022, si è svolto, questa mattina, nell’Aula della Corte d’Assise del Tribunale di Parma, il convegno dal titolo: “Giustizia Civile in Italia: la tutela dei minori anche alla luce della riforma del processo civile e le problematiche collegate all’utilizzo di Internet”.

Ne hanno parlato il dottor Pio Massa, Presidente del Tribunale di Parma, che ha fatto gli onori di casa; l’avvocato Michela Donati, Presidente della Camera civile di Parma; l’avvocato Simona Cocconcelli, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma; l’avvocato Andrea Sangermano, Avvocato del Foro di Parma, Maggiore in congedo della Guardia di Finanza e la professoressa Simona Scalzo, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Sede di Parma. Erano presenti gli studenti delle classi 1^ H del Liceo delle Scienze Umane Albertina Sanvitale e la calsse 3^ M del Liceo Scientifico Ulivi,

Al momento ha preso parte il Sindaco, Michele Guerra, che ha portato i saluti dell’Amministrazione e si è soffermato sul tema del rispetto della legalità e del rapporto con i giovani. “Sul rispetto della legalità – ha sottolineato – si fonda la nostra società, così come il funzionamento della macchina comunale che ha come presupposto quello di agire in modo corretto da un punto di vista giuridico. L’Amministrazione investe sulla formazione legata proprio al tema della legalità soprattutto nei confronti dei giovani. Non è un caso che sia stato creato un assessorato dedicato al tema della legalità in Comune”. Ha citato l’ex Presidente del parlamento Europeo David Sassoli sull’importanza per i giovani di essere consapevoli proprio patendo dalla conoscenza del diritto. “Essere liberi – ha concluso il Sindaco, rivolgendosi agli studenti – vuol dire avere coscienza del perimetro in cui la società permette, ad ognuno, di esprimere le proprie potenzialità”.

E’ stato un momento in cui il tribunale si è aperto agli studenti della città dialogando con i giovani sul tema della legalità, della giustizia, dell’importanza che queste rivestono in una società democratica e libera.