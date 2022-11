Giornata mondiale della filosofia, un seminario all’Università di Parma: “Il problema dell’inconscio in Husserl e Freud”

La Giornata mondiale della filosofia ricorre ogni anno, il terzo giovedì di novembre. Promossa dall’UNESCO, la giornata ricorda il valore della filosofia come disciplina e pratica quotidiana, in grado di trasformare la società.

Per celebrare questo evento l’unità di Filosofia del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma (DUSIC) ha organizzato, in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione di Parma, per venerdì 18 novembre alle 10.30 nell’Aula C del Plesso D’Azeglio (Chiostro dei Paolotti) un incontro che vedrà come ospite Vincenzo Costa, docente dell’Università Vita e Salute – San Raffaele di Milano, il quale terrà una lezione dal titolo “Il problema dell’inconscio in Husserl e Freud”.

L’evento è contestuale all’insegnamento di Antropologia Filosofica tenuto da Andrea Sebastiano Staiti ma è aperto a chiunque sia interessato al tema.

L’evento potrà essere seguito anche da remoto su piattaforma Teams:

urly.it/3qzmz

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al prof. Staiti all’indirizzo andreasebastiano.staiti@unipr.it